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رياضة

موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:03 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
منتصر الرفاعى
يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحديا جديدا عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره جينيراسيون بطل السنغال فى اللقاء المقرر إقامته في الثامنة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت داكار وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

مشوار الزمالك فى البطولة
نجح فريق الزمالك فى التأهل لدور الـ32 بعد الفوز الساحق على ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة فى مباراة الذهاب ببرج العرب وسداسية على نفس الملعب ليفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 13-0 بدور الـ64 بدورى أبطال افريقيا.

مشوار جينيراسيون السنغالى

تأهل فريق جينيراسيون فوت السنغالى إلى هذا الدور بعد هزيمته فى مباراة الذهاب من فريق اويلرز الليبيرى بهدف دون رد قبل أن يفوز فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون مقابل.

وشارك فريق جينيراسيون فوت فى هذه النسخة من دورى أبطال أفريقيا بعد حصده لقب الدورى السنغالى موسم 2018 – 2019 برصيد 51 نقطة حققها من الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 12 لقاء والهزيمة فى مواجهة وحيدة فيما سجل لاعبوه 43 هدفا واستقبلت شباكهم 18.

وعلى الصعيد الأفريقي شارك الفريق السنغالى فى نسخة 2018 ونجح فى إقصاء مصر المقاصة بقيادة عماد سليمان بعدما تعادل الفريقين سلبيا فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة .. وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز جينيراسيون فوت بهدفين دون رد إلا أن الفريق السنغالى خرج من دور الـ 16 من هذه المباراة ليشارك فى الكونفدرالية ملحق الكونفدرالية من عام 2018.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسون

تنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك وجينيراسون السنغالى على الهواء مباشرة فى تمام الثامنة مساء غد السبت.

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