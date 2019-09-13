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فيضانات وسيول جارفة تجتاح إسبانيا..شاهد

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:58 م
سيول أسبانيا - أرشيفية
سيول أسبانيا - أرشيفية
شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز لقطات من فيضانات وسيول جارفة تجتاح إسبانيا.

كانت السلطات الإسبانية أطلقت تحذيرًا باللون الأحمر في كوستا بلانكا حول أليكانتي وفالنسيا بسبب الطقس، بعد أن ضربت أمطار غزيرة وبرد وإعصار مايوركا في وقت سابق.

وتشير التوقعات إلى احتمالية سقوط 200 لتر مربع من الأمطار على مدار ست ساعات صباح اليوم الجمعة 13 سبتمبر، كما يصل احتمال تشكل عواصف شديدة إلى 70%.

يذكر أن مدينة فالنسيا الإسبانية شهدت هطول أمطار شديدة الغزارة وسيول جارفة، حيث بلغت كمية المياه أكثر من 250 ملم تساقطت على المدينة خلال 12 ساعة فقط.

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