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تعليم

لتوفير برامج تدريبية.. بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ومؤسسة IBDL لقيادة الأعمال

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:26 م
صدى البلد
ياسمين سامي
أناب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور خالد خلاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL لتقديم برامج تدريبية ومنح شهادات للمتدربين بتصديق واعتماد دولي من معهد التنمية الإدارية بجامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الجامعة للحصول على الإعتماد الدولي للبرامج والأنشطة المقدمة والمعتمدة دوليًا، والتي تساعد الطلاب على الإلمام بالمهارات المطلوبة والمؤهلة للتوظيف وإيجاد فرص عمل لائقة، مؤكدًا أن هدف الجامعة هو تخريج طالب ذو مواصفات تواكب سوق العمل الدولي.

من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنه تم الاتفاق مع مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL أن يتم اعتماد حاضنة الأعمال بالكلية كمركز معتمد وشريك استراتيجي لمؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL في جمهورية مصر العربية، وتتضمن الاتفاقية الترخيص لمؤسسة IBDL لتقديم برامج تدريبية ومنح شهادات للمتدربين بتصديق واعتماد دولي من معهد التنمية الإدارية بجامعة ولاية ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف السعيد، أن المتقدم بالبرنامج يمنح بعد اجتياز الاختبار شهادة دولية معترف بها عالميًا وهي شهادة "الرخصة الدولية لقيادة الأعمال" معتمدة من مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال IBDL وجامعة ولاية ميزوري الأمريكية. كما تم الاتفاق على أن يتم عقد الدورات التدريبية والاختبارات بمقر الحاضنة وأن تقوم مؤسسة IBDL بالإشراف الفني على جودة العملية التدريبية من خلال زيارات تفقدية، وكذلك تقديم الدعم الفني اللازم.

جدير بالذكر أن مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الأعمال، نشأت بهيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2007 لتكون أهم المؤسسات الدولية رفيعة المستوى، والتي تمنح الإعتماد الدولي للعديد من البرامج التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الحكومية مثل مهارات القيادة، والتعليم التنفيذي والإحترافي، وأساسيات الأعمال واحترافها.

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