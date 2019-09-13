لطلاب مدارس النيل للمتفوقين.. تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات ) للطلاب الناجحين من مدارس النيل الدولية والمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في الساعات الأولى من صباح اليوم حيث يتم تقليل الاغتراب اعتبارا من اليوم الجمعة 13/9/2019 حتى يوم السبت الموافق 14 /9 /2019.



بلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس النيل الدولية 70 طالبا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب المرشحين من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 371 طالبا وطالبة.



والتزم مكتب التنسيق عند ترشيح هؤلاء الطلاب بالنسب المقررة لتلك الشهادات وشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.



ويمكن للطلاب الحصول على النتائج عبر هذا الرابط: https://tansik.egypt.gov.eg/application/