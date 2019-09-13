تعرف على قروض تمويل الصيادلة في 5 بنوك

أعلنت عدد من البنوك الحكومية والخاصة توفير قروض لتمويل الصيادلة، ويستعرض "صدي البلد " تفاصيل هذه القروض في البنوك المختلفة على النحو التالي:



بنك كريدي أجريكول

- يصل مبلغ التمويل النقدي إلى 350 ألف جنيه.



- يتم تحديد مبلغ التمويل بناء على عدد سنوات عمل الصيدلية وعدد فروعها وموقعها أو بناء على متوسط المبيعات الشهرية للصيدلية الموضحة بكشف الحساب البنكي.



- مرونة في السداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 5 سنوات.



- تأمين مجاني على الحياة خلال فترة القرض.



- المستندات المطلوبة (بطاقة رقم قومي سارية- إيصال مرافق حديث لمحل الإقامة- البطاقة الضريبية سارية- سجل التجاري ساري- كشف حساب بنكي لمدة 12 شهرا).



بنك SAIB

- تمويل يصل إلى مليون جنيه.



- مرونة في مدة السداد بحد أدنى 6 أشهر وتصل إلى 120 شهرًا.



- المستندات المطلوبة (بطاقة ضريبة سارية للنشاط- صورة من رخصة مزاولة المهنة ورخصة المنشأة- كشف حساب بنكي عن اَخر 12 شهرا).



المصرف المتحد

- يقدم تمويل للصيادلة لشراء الأدوية يصل إلى 500 ألف جنيه بحد أقصى 4 سنوات.



- المستندات المطلوبة (طلب التمويل- سجل تجارى حديث- صورة البطاقة الضريبية- صورة بطاقة الرقم القومي- صورة عقد التمليك/ الإيجار لمقر النشاط والسكن).



مصرف أبو ظبي الإسلامي

- تمويل يصل إلى 600 ألف جنيه.



- أقساط شهرية متساوية تصل إلى 60 شهرا.



- تأمين تكافلي على الحياة طوال مدة التمويل.



- المستندات المطلوبة (طلب تمويل- صورة من بطاقة الرقم القومي- رخصة مزاولة المهنة أو كارنيه النقابة- رخصة الصيدلية).



بنك الاستثمار العربي

- تمويل بحد أدنى 100 ألف جنيه، وحد أقصى 500 ألف جنيه.



- حد أقصى سنتان لفترة التمويل.



- استخدام نظام الحاسب الآلي لمتابعة حركة البيع والمخزون بالصيدلية.