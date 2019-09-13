مواجهات أفريقيا تؤجل تنصيب مدرب المنتخب.. واتحاد الكرة يستقر على هذا الاسم

مدرب منتخب مصر الجديد



وكان عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مؤقتا، كشف عن وجود 5 مرشحين لـ تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة وهم، حسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن وإيهاب جلال وأحمد حسام ميدو.



حاول اتحاد الكرة في البداية إسناد مهمة قيادة منتخب مصر لـ حسن شحاتة ، وتعيين إيهاب جلال مدرب عام، وهو ما رفضه الأخير، ليتراجع اتحاد الكرة ويقوم بإسناد القيادة الفنية لـ إيهاب جلال.



وعقد إيهاب جلال جلسة مع لاعبي المصري قبل السفر إلى زنجبار لمواجهة ماليندي في الكونفدرالية، وأخبر لاعبيه باقتراب رحيله لـ تدريب منتخب مصر.



لماذا تأخر الإعلان عن تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للفراعنة



وكشف مصدر بـ اتحاد الكرة أن إعلان مدرب المنتخب سيكون، عقب مباراة المصري وبطل زنجبار، يوم الأحد المقبل، في الكونفدرالية.



هو، والإعلان سيكون الأحد المقبل، هذا ما أعلنه سيف زاهر عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، وفقا لمصادره بالجبلاية.