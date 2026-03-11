زيارات ميدانية لدعم ومساندة دور الأيتام من ذوي الإعاقة في رمضان

أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسة دليل الخير للتنمية، والهيئة القبطية الإنجيلية، سلسلة من الزيارات الميدانية، التي تستهدف دور رعاية الأيتام من ذوي الإعاقة، لتقديم سبل الدعم والمساندة لهم.

وبدأ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أولى زياراته الميدانية لدار رعاية المريم، حيث تفقدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، ما يتم توفيره من رعاية لليتيمات في الدار والحديث معهن للتعرف على مواهبهن واحتياجاتهن، والاستماع لهن، ومشاركة أحلامهن وآمالهن.

وأكدت د. إيمان كريم على أهمية هذه الزيارات الميدانية، التي يقدم من خلالها الدعم النفسي والمعنوي لذوي الإعاقة في دور الأيتام والرعاية، وكذلك تقديم بعض الهدايا لإدخال البهجة عليهم،

كما تستهدف هذه الزيارات التعرف على آرائهم، والتحديات التي يواجهونها أصحاب الدور لاستكمال مسيرتهم مع أبناء دور الرعاية، لافتة أن هذه الزيارات تسهم في إدخال الفرحة والسرور عليهم، وتقلل من إحساسهم بالوحدة أو العزلة، وتترك أثراً كبيراً في نفوسهم، وليست مجرد زيارة عابرة، بل هي رسالة إنسانية تعكس روح المحبة والتكافل، وتترك أثراً إيجابياً كبيراً في حياة المقيمين والزائرين على حد سواء.

وأشارت إلى أن المجلس سيقوم بتنظيم دورات تدريبية لدور الرعاية حول أساليب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بحقوقهم، وكذلك توعية الأيتام من ذوي الإعاقة بالحقوق، التي كفلتها لهم الدولة المصرية في القانون رقم (10) لسنة 2018.

وأشارت إلى أن هذه الزيارات تعكس قيم الرحمة، التعاطف، المسؤولية الاجتماعية، وروح التكافل الاجتماعي من خلال نشر ثقافة التضامن بين أفراد المجتمع، وتذكير المواطنين بمسؤوليتهم تجاه الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية والدعم، وتسهم في رفع الوعي بقضايا الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واحتياجاتهم، فضلاً عن كونها رسالة تشجيعية للعمل التطوعي من خلال المساهمة في الأنشطة المختلفة داخل هذه الدور.