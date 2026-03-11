وزير التعليم يناقش قضايا المصريين بالخارج في اجتماع بوزارة الخارجية

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اجتماعاً تنسيقياً بمشاركة كل من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والإسكان والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي، وذلك لبحث عدد من الموضوعات المتصلة بشئون المصريين في الخارج وسبل تطوير آليات التعامل معها.

الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الدولة بأوضاع المصريين في الخارج والحرص على تعزيز التواصل معهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وشهد الاجتماع تبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الصلة بتيسير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج وتعزيز التواصل معهم، بما في ذلك بعض الموضوعات المتعلقة بالإجراءات الجمركية على التليفون المحمول والسيارات، ومعادلة الشهادات الدراسية لأبناء المصريين بالخارج، والاستمرار في تطبيق نسب مرنة فيما يتعلق بقبول الطلاب المصريين بالخارج في الكليات والجامعات المصرية بما يراعي اختلاف النظم التعليمية التي يدرسون بها، فضلاً عن تطوير الخدمات القنصلية، وميكنة إجراءاتها، وتيسير استخراج الأوراق الثبوتية، وتحديث البيانات البنكية، إضافة إلى سبل تقديم الدعم القانوني للمواطنين المصريين في الخارج، إلى جانب عدد من المبادرات التي تستهدف تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم.

كما تم مناقشة عدد من الشواغل التي يطرحها المصريون في الخارج، ومن بينها الموضوعات المتعلقة بالتجنيد، وإعارات العاملين بالخارج، ومبادرة “بيت وطن”، فضلاً عن التوافق على دراسة وتقديم عدد من الحوافز والتسهيلات التي من شأنها التخفيف عن الجاليات المصرية بالخارج وتيسير تعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، توافق الوزراء المشاركون وممثلو الجهات المعنية على مواصلة التنسيق والتشاور الدوري بشأن مختلف الموضوعات المرتبطة بشئون المصريين بالخارج، والعمل على بلورة عدد من الإجراءات العملية والحلول التي تسهم في تيسير الخدمات المقدمة لهم والاستجابة لشواغلهم، بما يعكس حرص الدولة على دعم أبنائها في الخارج وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.