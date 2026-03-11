قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
أخبار البلد

وزير التعليم يناقش قضايا المصريين بالخارج في اجتماع بوزارة الخارجية

ياسمين بدوي

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اجتماعاً تنسيقياً بمشاركة كل من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والإسكان والمجتمعات العمرانية والكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي، وذلك لبحث عدد من الموضوعات المتصلة بشئون المصريين في الخارج وسبل تطوير آليات التعامل معها.

الاجتماع يأتي في إطار اهتمام الدولة بأوضاع المصريين في الخارج والحرص على تعزيز التواصل معهم وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وشهد الاجتماع تبادل الرؤى حول عدد من الملفات ذات الصلة بتيسير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج وتعزيز التواصل معهم، بما في ذلك بعض الموضوعات المتعلقة بالإجراءات الجمركية على التليفون المحمول والسيارات، ومعادلة الشهادات الدراسية لأبناء المصريين بالخارج، والاستمرار في تطبيق نسب مرنة فيما يتعلق بقبول الطلاب المصريين بالخارج في الكليات والجامعات المصرية بما يراعي اختلاف النظم التعليمية التي يدرسون بها، فضلاً عن تطوير الخدمات القنصلية، وميكنة إجراءاتها، وتيسير استخراج الأوراق الثبوتية، وتحديث البيانات البنكية، إضافة إلى سبل تقديم الدعم القانوني للمواطنين المصريين في الخارج، إلى جانب عدد من المبادرات التي تستهدف تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم.

كما تم مناقشة عدد من الشواغل التي يطرحها المصريون في الخارج، ومن بينها الموضوعات المتعلقة بالتجنيد، وإعارات العاملين بالخارج، ومبادرة “بيت وطن”، فضلاً عن التوافق على دراسة وتقديم عدد من الحوافز والتسهيلات التي من شأنها التخفيف عن الجاليات المصرية بالخارج وتيسير تعاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، توافق الوزراء المشاركون وممثلو الجهات المعنية على مواصلة التنسيق والتشاور الدوري بشأن مختلف الموضوعات المرتبطة بشئون المصريين بالخارج، والعمل على بلورة عدد من الإجراءات العملية والحلول التي تسهم في تيسير الخدمات المقدمة لهم والاستجابة لشواغلهم، بما يعكس حرص الدولة على دعم أبنائها في الخارج وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وزير الخارجية بدر عبد العاطي

