حب الوطن يواصل التفاعل بمبادرة الرئيس لزراعة الأشجار المثمرة بمدارس الجيزة

يواصل ائتلاف حب الوطن، عطاءه الخدمي المتميز، في التفاعل النشط مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزراعة المليون شجرة مثمرة، بتزويد مدارس الجيزة، بالأشجار المثمرة، بحضور وزيرة البيئة، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ورئيس ائتلاف حب الوطن الدكتور مجدي علام، نقيب المعلمين خلف الزناتي، والمهندس شفيق جلال رئيس هيئة النظافة و التجميل بمحافظة الجيزة.



من جانبه قال الكاتب الصحفي أسامة عقبي المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، إن مبادرة الأشجار المثمرة، تأتي ضمن المبادرات الرئاسية الخدمية،التي يشارك فيها ائتلاف حب الوطن، بفاعلية ليتمكن أبناؤنا الطلبة، من الحصول على الفواكه مع بداية العام الدراسي الجديد مجانا، و هو ما يعد دعمًا كبيرًا من ائتلاف حب الوطن بالتعاون مع " وزارة البيئة، نقابة المعلمين، هيئة النظافة و التجميل" للعملية التعليمية.



أضاف المستشار الإعلامي لائتلاف حب الوطن، أن مبادرة اليوم تمت بتنسيق و تنفيذ الدكتور مجدي علام رئيس ائتلاف حب الوطن، بدور جمال عضو الهيئة العليا لائتلاف حب الوطن، و بحضور محمد عبد الله امين عام نقابة المعلمين، الدكتور محمود الفولي وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الحاج علاء شلتوت منسق قطاع وسط الجيزة بائتلاف حب الوطن، ، عيد العقاري رئيس اتحاد شباب الريف و القبائل العربية، أحمد الجويلي عضو الهيئة العليا للشباب، فيفان شاكر مسؤول الخدمات الاجتماعية، والعديد من القيادات التنفيذية و الشعبية و ائتلاف حب الوطن.



تابع عقبي، يأتي ذلك برعاية المحاسب أحمد عاشور أمين عام التنظيم، و توجيهات النائب جمال عبدالناصر عقبي عضو مجلس النواب نائب رئيس الائتلاف، الدكتور مجدي علام رئيس ائتلاف حب الوطن.