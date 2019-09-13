ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سلة الاتحاد السكندرى تفوز على المجمع البترولى فى بطولة الحريرى

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 07:53 م
صدى البلد
إسلام عوده
فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادى الإتحاد السكندرى على نظيره المجمع البترولى الجزائرى ٩٠/٧٥ فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على صالة سلام صائب ببيروت ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الحريرى الدولية الودية .

وكان الإتحاد السكندرى فاز فى الجولة الأولى على الحكمه اللبنانى ٧٩/٧٨ وبذلك يقترب زعيم الثغر من التأهل للدور قبل النهائي .

ويلتقى الإتحاد السكندرى مع بيروت في الخامسة مساء الأحد القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة في البطولة .

ترشيحاتنا

بشرى سارة..اقتصادية النواب: انخفاض أسعار البنزين والسولار والغاز في هذا الموعد

لزيادة المناعة.. شريف مدكور يعطي وصفة سحرية لمرضى السرطان

اخبار الرياضة.. عرض خيالي لـ محمد صلاح.. صدمة الأهلي لاتحاد الكرة.. تصريحات ميتشو.. ورسالة مارتن يول لـ مؤمن زكريا

نوستالجيا.. حكاية حب مع سهير شلبى لم تنته رغم وفاته.. أحمد سمير أشهر مذيع نشرات أذاع خبر وفاة السادات وكتب 3 أفلام

تعرف على شروط حجز قطعة أرض ضمن الأكثر تميزا بـ8 مدن جديدة

فتاة تتهجم على أحمد فهمي.. تعرف على رد فعل زوجته هنا الزاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كواليس الاستعدادات النهائية للمؤتمر الوطني للشباب بالمنارة..صور

من الشلل في قطر إلى سيارة بالمطرية.. إيداع مشرد دار رعاية.. صور

الحب رزق.. نحات الخشب بممشى دهب يأسر قلوب السياح بشعبية المشاهد الطبيعية..صور