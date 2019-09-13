سلة الاتحاد السكندرى تفوز على المجمع البترولى فى بطولة الحريرى

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادى الإتحاد السكندرى على نظيره المجمع البترولى الجزائرى ٩٠/٧٥ فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم على صالة سلام صائب ببيروت ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الحريرى الدولية الودية .



وكان الإتحاد السكندرى فاز فى الجولة الأولى على الحكمه اللبنانى ٧٩/٧٨ وبذلك يقترب زعيم الثغر من التأهل للدور قبل النهائي .



ويلتقى الإتحاد السكندرى مع بيروت في الخامسة مساء الأحد القادم ضمن مباريات الجولة الثالثة في البطولة .