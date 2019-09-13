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أخبار البلد

زعم إلغاء طبع الأهرام والأخبار .. الوطنية للصحافة تقدم بلاغا للنائب العام ضد موقع كايروسين

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 08:10 م
كرم جبر
كرم جبر
قررت الهيئة الوطنية للصحافة،برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، التقدم بشكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتقديم بلاغ للنائب العام، ضد موقع مشبوه اسمه "كايروسين" تملكه شركة اسمها Mo4 Network، لنشره أخبارا تحريضية وينسبها للهيئة، رغم عدم صحتها أو طرحها جملة وتفصيلا.

وأوضحت الهيئة الوطنية للصحافة، أن الموقع ادعى كذبا ان الهيئة بصدد الغاء طبع الصحف الورقية (الاهرام والاخبار والجمهورية)، وهو ادعاء تحريضى سافر ، يستهدف اثارة البلبلة ، ولم يصرح اى من اعضاء الهيئة بأى حرف مما نشره هذا الموقع من أكاذيب.

وناشدت الهيئة الوطنية للصحافة،الزملاء العاملين بالمؤسسات الصحفية ، ان يتصدوا لمثل هذه المواقع التي تتسول أخبارا لا أساس لها من الصحة ، وليس لها ظل من الحقيقة ، فى وقت تسعى فيه الهيئة الى تنفيذ مشروع اصلاحى للحفاظ على المؤسسات القومية ، وربطها بالتقدم التكنولوجى ، بما يدعم المواقع الاليكترونية ، ويحفط الاصدارات الورقية ويعالج مشاكلها .

واكدت الهيئة الوطنية للصحافة،ان مثل هذه الشائعات الكاذبة لا تأتى من فراغ ، وانما تحركها مصالح شخصية ودوافع تحريضية ، يجب الانتباه جيدا لها .

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