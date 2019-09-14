توفيق عكاشة يفحم محمد علي: عندي مشكلة كبيرة على أرض ولكن مقلتش أدبي ومتخليتش عن بلدي

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه لديه مشكلة كبيرة على قطعة أرض وعليها مباني منذ سنتين مع مجموعة من الشركاء، مضيفا:" تقييم المباني والأرض التي عليها مشكلة يتخطى المليار و200 مليون جنيه، مش 200 مليون جنيه بقى".



وأضاف توفيق عكاشة في برنامجه "مصر اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا: "هل أنا طلعت اتكلم بقلة أدب وتخليت عن بلدي؟".



وتابع توفيق عكاشة: "أدافع عن القوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة، لأنها إذا انهارت سأنهار أنا معها".



وأكمل توفيق عكاشة: "أنا صرفت فلوسي من أجل مصر، وعلى البلد وكنت بصرف على قناة الفراعين من جيبي وكان لديها عجز شهري لا يقل عن 300 ألف جنيه ولكنني أقف في ظهر مصر والقوات المسلحة ومؤسسات مصر".

