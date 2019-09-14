مفاجأة.. شرب 4 أكواب من الشاي يحميك من هذا المرض الخطير

كشف بحث جديد أجري مؤخرا من الجامعة الوطنية في سنغافورة إلى ان شرب الشاي يمكن أن يكون مفيدًا للعقل، وان يحميه من التدهور المرتبط بالعمر، والإصابة بمرض الزهايمر أو ما يعرف باسم الخرف.



ويقول العلماء الآن أن شرب الشاي بانتظام يمكن أن يكون أحد المشروبات المهمة في الحفاظ على نمط حياة صحي للمحافظة على صحة الدماغ.



وطُلب الباحثون المشرفون على الدراسة من ثلاثين بالغًا من العمر 60 عامًا أو أكثر في المشاركة بمجموعة من الاختبارات المعرفية للدراسة، كما قام الباحثون بإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للمتطوعين.



وتم سؤال جميع المشاركين ، من سنغافورة ، عن عدد المرات التي يشربون فيها الشاي الأخضر أو ​​الأسود أو الصيني الاسود ، وكذلك القهوة، وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين شربوا الشاي أربع مرات على الأقل في الأسبوع لمدة 25 عامًا لديهم صحة عقلية ممتازة.



وقال الدكتور فنغ لي ، الباحث الرئيسي، ان نتائجنا تقدم أول دليل على المساهمة الإيجابية لشرب الشاي في بنية الدماغ"، وأضاف أنهم "اقترحوا أن تناول الشاي بانتظام له تأثير وقائي ضد التدهور المرتبط بالعمر في تنظيم المخ".



ويُعتقد أن هذا البحث هو الأول من نوعه ، حيث لم تبحث أي دراسات أخرى تأثير الشاي على شبكات الدماغ، وتستهلك بريطانيا حوالي 100 مليون كوب من الشاي يوميًا، حيث يعتبر المشروب الأكثر شعبية في العالم ، بعد الماء.



ومع ذلك ، تشير الإحصاءات إلى أن 98 في المائة من البريطانيين يشربون الشاي مع الحليب، مما يؤثر على المادة الفعالة الخاصة بالشاي ويجعله يفقد قدرته.



وليست هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها العلماء فوائد من شرب الشاي، فقد أشارت الدراسات إلى أنه بإمكانه تجنب مرض السكري من النوع 2 ويساعدك على العيش لفترة أطول.



ويرجع الفضل للباحثين الألمان في العام الماضي إلى مادة البوليفينول داخل الشاي للمساعدة في مكافحة "الإجهاد الداخلي" ، طالما يتم تناولها جنبًا إلى جنب مع مكملات الزنك.



وفي عام 2017 ، أشارت إحدى الدراسات إلى أن الشاي يمكن أن يقلل من مستويات السكر في الدم، وفي دراسة اخرى اقترح الباحثون أن الذين يشربون الشاي أقل عرضة للإصابة بالضعف المعرفي، وذلك لما يحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا تعمل على تحسين الذاكرة.