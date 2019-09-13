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رياضة

طارق قنديل يكشف دور الخطيب في بعثة الاهلي بـ غينيا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:41 م
الخطيب
الخطيب
حسن العمدة
أكد طارق قنديل، رئيس بعثة الأهلي في غينيا الإستوائية، أن هناك تعاونا كبيرا والأجواء هادئة قبل مباراة كانو سبورت.

وقال طارق قنديل، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "هناك تعاون كبير في غينيا، والأجواء تسير بشكل جيد وهادئة قبل مباراة كانو سبورت ولم يحدث أي شئ غريب".

وأكمل طارق قنديل: "محمود الخطيب على تواصل دائم للاطمئنان على الفريق قبل المباراة"، مختتمًا أن أرضية الملعب من النجيل الطبيعي وهناك أمطار خفيفة.

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