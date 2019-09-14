ليس ضمن منظومة تذكرتي.. حتحوت: حضور 10 آلاف متفرج مباراة السوبر ببرج العرب منطقى.. فيديو

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن حضور 10 آلاف مشجع في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها على ملعب استاد برج العرب، يوم 20 سبتمبر، تعتبر بداية مبشرة لعودة الجماهير بكامل القدرة الاستيعابية للاستاد.



وأضاف حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «قلة عدد الجماهير المقرر حضورها للمباراة منطقي، لأن ملعب برج العرب ليس ضمن منظومة تذكرتي، ولا يمكن حصر بيانات الحاضرين»، متابعا: «ننتظر حضور جماهيري أكبر لمباراة الأهلي والزمالك على ملعب استاد القاهرة».



وأكد حتحوت على أهمية اتباع الجمهور للنظام في إجراءات الدخول والخروج من الاستاد، والحفاظ على سلامة جميع المشجعين، بجانب دور المسؤولين ورجال الأمن في المحافظة على سلامتهم.

