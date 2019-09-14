السعودية: السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو بعد استهدافهما بطائرات درون

أعلنت وزارة الداخلية السعودية السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهم بطائرات بدون طيار.



وقال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون" ، حيث تم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما ، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك .



وتقع بقيق على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من الظهران في المنطقة الشرقية بالسعودية. وتضم أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.