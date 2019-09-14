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أخبار العالم

لهذه الأسباب.. أردوغان يكشف سر شراء صواريخ إس 400

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:22 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
شيماء مصطفى
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده كانت مضطرة لشراء منظومة صواريخ "إس-400" الروسية؛ من أجل السلام في المنطقة، ولحاجتها لمثل هذه المنظومة الدفاعية.

وأضاف رجب طيب أردوغان، في مقابلة مع "رويترز"، أن "إس-400" تأتي في مقدمة القضايا بين تركيا والولايات المتحدة في الوقت الراهن.

ولفت رجب طيب أردوغان، إلى أن خطوة شراء منظومة "إس 400"، لم تحدث من فراغ، حيث بدأت مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، واستكملها الرئيس دونالد ترامب، الذي أعرب عن انزعاجه بشأن امتناع إدارة نظيره السابق عن ذلك.

وأوضح أنه برغم كل ذلك، فإن تركيا كانت مضطرة لشراء "إس- 400" من أجل السلام في المنطقة.

وشدد رجب طيب أردوغان على أن تركيا سترتاح شيئا ما بفضل شراء "إس-400"، لأن المنظومة ستكون في مكانها في أبريل المقبل.

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