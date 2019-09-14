ميشال عون: هكذا سيكون رد لبنان إذا تعرض لاعتداء إسرائيلي

قال الرئيس اللبناني ميشال عون "إن لبنان يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن النفس إذا ما تعرض لأي اعتداء إسرائيلي"، معتبرا أن "المحاولات التي قامت بها إسرائيل أخيرا من أجل تغيير الوضع القائم في الجنوب، شكلت خطرا داهما على المنطقة، وهددت حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة الحدودية منذ حرب يوليو 2006".



وخلال اجتماعه مع قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ستيفانو دل كول، كرر الرئيس اللبناني" التزام لبنان القرار 1701"، مقدرا "الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لتطويق مضاعفات ما حصل والعمل على عودة الاستقرار".



وأشاد "بصدور القرار 2485 عن مجلس الأمن القاضي بتمديد ولاية "اليونيفيل" من دون تعديل في مهامها أو عديدها، وبإدانة كل انتهاكات الخط الأزرق المرتكبة عن طريق الجو والبر على السواء"، وتمنى "حصول تقدم على صعيد الوساطة الامريكية لترسيم الحدود البرية والبحرية تحت رعاية الأمم المتحدة".



ووفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، فإن دل كول أطلع الرئيس اللبناني على الأوضاع في الجنوب، وعلى الإجراءات التي اتخذتها "اليونيفيل" في خلال الأحداث الماضية التي وقعت في الأول من سبتمبر الحالي، مؤكدا أهمية التعاون القائم بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني لتطبيق القرار 1701.