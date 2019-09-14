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رياضة

مانشستر يونايتد يسعى لتجاوز إخفاقاته أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 09:37 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
إسراء أشرف
يستضيف فريق مانشستر يونايتد، نظيره ليستر سيتي، اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساءً، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وستمثل مواجهة مانشستر يونايتد وليستر سيتي اختبارًا صعبًا، لكتيبة أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحُمر، في الوقت الذي يبحث فيه عن تحقيق الفوز الثاني له بالبريميرليج هذا الموسم.

ويتطلع مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي لإيقاف نزيف النقاط بعدما فشل في تحقيق الفوز بآخر ثلاث مواجهات، حيث تعادل في مباراتين أمام ولفرهامبتون وساوثهامبتون 1-1، وخسر أمام كريستال بالاس 2-1، بينما حقق فوزا وحيدا في افتتاح مشواره بالبريميرليج على تشيلسي برباعية دون رد.

ويفتقد مانشستر يونايتد اليوم، جهود كل من مارسيال وبوجبا، ولينجارد، ووان بيساكا، بسبب الإصابة التي لحقت بهم مؤخرًا، فيما تشير التقارير إلى عودتهم بداية من الجولة المقبلة.

ويحتل مان يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

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