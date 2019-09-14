ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل أرز بالبشاميل بمذاق شهى

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:20 ص
طريقة عمل أرز بالبشاميل
طريقة عمل أرز بالبشاميل
هاجر هانئ
يعد أرز بالبشاميل من الأطباق الجانبية التى يمكنك إعدادها وتحضيرها بأقل المكونات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير أرز بالبشاميل:
3 أكواب أرز أبيض
جبنة رومي
جبنة موتزاريلا
جرزة مبشورة
فلفل ألوان مفروم

- البشاميل
3 أكواب لبن
2 ملعقة كبيرة دقيق
1 ملعقة كبيرة سمنة
ملح
فلفل أسود
نصف كوب قشطة

طريقة تحضير أرز بالبشاميل
* يشوح الدقيق في السمنة على النار
* يضاف اللبن والملح والفلفل الأسود
* يقلب الخليط على النار حتى الغليان ويغلظ القوام
* يمكن إضافة جزء من الخليط إلى الأرز
* يخلط الأرز مع الفلفل والجزر والجبن
* يفرد الخليط في بايركس مدهون بالزيت
* يضاف على الوجه البشاميل
* يمكن إضافة الجبنة حسب الرغبة
* توضع في الفرن حتى تمام النضج


الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 14 - 9- 2019.. فيديو

3 بلاد يحظر فيها تطبيق الواتساب.. الإمارات أبرزها.. تعرف على السبب

مفاجأة فى الهجوم .. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام كانو سبورت

بث مباشر.. مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا

علي جمعة يكشف عن علامات محبة الله للعبد .. تعرف عليها

الرئيس السيسي يشهد انطلاق فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

أيهما أجمل؟ فساتين نشوى مصطفى في أفراح أولادها.. صور

بتصميم ملفت.. شاهد فستان إيمى طلعت زكريا فى مهرجان القنوات الفضائية