طريقة عمل أرز بالبشاميل بمذاق شهى

يعد أرز بالبشاميل من الأطباق الجانبية التى يمكنك إعدادها وتحضيرها بأقل المكونات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير أرز بالبشاميل:

3 أكواب أرز أبيض

جبنة رومي

جبنة موتزاريلا

جرزة مبشورة

فلفل ألوان مفروم



- البشاميل

3 أكواب لبن

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة كبيرة سمنة

ملح

فلفل أسود

نصف كوب قشطة



طريقة تحضير أرز بالبشاميل

* يشوح الدقيق في السمنة على النار

* يضاف اللبن والملح والفلفل الأسود

* يقلب الخليط على النار حتى الغليان ويغلظ القوام

* يمكن إضافة جزء من الخليط إلى الأرز

* يخلط الأرز مع الفلفل والجزر والجبن

* يفرد الخليط في بايركس مدهون بالزيت

* يضاف على الوجه البشاميل

* يمكن إضافة الجبنة حسب الرغبة

* توضع في الفرن حتى تمام النضج





