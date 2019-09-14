الأعلى للإعلام يعد ملاحظاته على اللائحة التنفيذية لـ تنظيم الصحافة

أعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ملاحظاته على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والإعلام.



نشر الموقع الرسمى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تصريحات رئيس المجلس، إن المجلس تلقى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام من مجلس الوزراء، وأعد ملاحظاته عليها على أن يتم إرسالها خلال يومين لمجلس الوزراء مرة أخرى.



وكشف مكرم، أن توصيات المجلس تمثلت في ملاحظات على مدة الترخيص للمواقع الإلكترونية والصحف والقنوات، وتضمنت اللائحة أن يُشكّل المجلس لجنتين للتراخيص، إحداهما للصحف، والثانية للقنوات والمواقع، وألزمت اللائحة المجلس بالانتهاء من فحص التراخيص في مدة لا تزيد عن أسبوعين، بينما يرى المجلس أن هذه المدة غير كافية ولابد ألا تقل عن شهر لفحص أي طلب بعناية واستيفاء جميع أوراقه ومستنداته.



وأضاف مكرم، أن هذه الملحوظة تعتبر الأبرز للمجلس، بينما نرحّب بباقي المواد التي وردت باللائحة التنفيذية، على أن يتم إرسالها لمجلس الوزراء من جديد خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء أوشك على الانتهاء من اللائحة وإصدارها قريبًا.





