تقى النجار: واحد من أهم تحديات التصدي لتنظيم داعش هو الانتشار الكبير لأعضائه

قالت تقى النجار الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن واحدا من أهم تحديات التصدي لتنظيم داعش هو الانتشار الكبير لأعضائه عن طريق تكوين عائلات في البلدان التي يستوطنوها، وإنجاب أجيال جديدة حاضنة للفكر الإرهابي المتطرف.



#ابدع_انطلق



جاء ذلك بجلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب.



واحتفى المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة أثناء افتتاحه بوجود أبطال مصر في دورة الألعاب الأفريقية والذين حصدوا أكبر عدد من ميداليات في بطولة واحدة إضافة إلى فريق كرة اليد للناشئين الحاصلين على بطولة العالم.



واحتفل الحضور بمشاركة الرياضيين في المؤتمر الوطني وقاموا بتحيتهم.



يذكر أنه تم عرض فيلم بسواعد شباب مصر يستعرض عدد من النجاحات التي حققتها مصر عبر شبابها في مجالات العلوم والرياضة والإقتصاد والطاقة وعدد من القطاعات الأخرى.