ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تقى النجار: واحد من أهم تحديات التصدي لتنظيم داعش هو الانتشار الكبير لأعضائه

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:54 ص
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
قالت تقى النجار الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن واحدا من أهم تحديات التصدي لتنظيم داعش هو الانتشار الكبير لأعضائه عن طريق تكوين عائلات في البلدان التي يستوطنوها، وإنجاب أجيال جديدة حاضنة للفكر الإرهابي المتطرف.

#ابدع_انطلق

جاء ذلك بجلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب.

واحتفى المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة أثناء افتتاحه بوجود أبطال مصر في دورة الألعاب الأفريقية والذين حصدوا أكبر عدد من ميداليات في بطولة واحدة إضافة إلى فريق كرة اليد للناشئين الحاصلين على بطولة العالم.

واحتفل الحضور بمشاركة الرياضيين في المؤتمر الوطني وقاموا بتحيتهم.

يذكر أنه تم عرض فيلم بسواعد شباب مصر يستعرض عدد من النجاحات التي حققتها مصر عبر شبابها في مجالات العلوم والرياضة والإقتصاد والطاقة وعدد من القطاعات الأخرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر الوطني الثامن للشباب

خالد عكاشة: ١١سبتمبر ذروة العمليات الإرهابية.. فيديو

أكبر انتشار لكيان إرهابي .. باحث استراتيجي: تنظيم الإخوان منتشر في 52 دولة .. فيديو

المؤتمر الوطني للشباب يحتفي بأبطال مصر في مجال الرياضة.. صور

دلال محمود: ميزانية داعش 300 مليون دولار.. فيديو

مدير مركز الأمن والدفاع: عام 2002 شهد ما يقرب من 33 ألف عملية إرهابية بالشرق الأوسط

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مباراة الزمالك وجينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

دلال محمود: ميزانية داعش 300 مليون دولار.. فيديو

أيمن خرج لجمع القمامة وعاد جثة هامدة.. المتهم: مكنش قصدى أموته

مستوحى من هجوم 11 سبتمبر..فستان ميلانيا ترامب يثير غضب رواد تويتر..صور

مفاجأة فى الهجوم .. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام كانو سبورت

التنمية المحلية في أسبوع.. بدء إحلال مركبات التوك توك بسيارات فان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأنامل مصممي الأزياء العرب.. نجمات الفن يتألقن فى حفل مهرجان القنوات الفضائية.. صور

لن تصدق.. سعر خرافي لـ فستان دنيا سمير غانم فى مهرجان القنوات الفضائية

أيهما أجمل؟ فساتين نشوى مصطفى في أفراح أولادها.. صور