من هذا الرابط.. فتح باب التقديم الإلكتروني لامتحانات أبنائنا في الخارج 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تمت إتاحة التسجيل الإلكتروني لأولياء الأمور الراغبين فى التقديم لأبنائهم لامتحانات أبنائنا فى الخارج للعام الدراسي 2020 - 2019.





ويمكن التسجيل للطلاب من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، وذلك من خلال بيانات الرقم القومي للطالب.





ويتم التقديم الالكتروني من خلال الضغط هنا





يقوم ولي الأمر أو الطالب بالدخول على الموقع بالرقم القومي من واقع شهادة الميلاد للطالب، وتسجيل كافة البيانات بالاستمارة الالكترونية ، ويراعى تسجيل اسم الطالب كاملا ومطابقا في كل من شهادة الميلاد (الرقم القومي) وبيان النجاح، وطباعتها والتوقيع عليها وتقديمها للسفارة لإعتمادها بخاتم السفارة، مرفقا بها كافة المستندات المطلوبة وما يفيد سداد رسم الامتحان بالسفارة ، مع وضع صورة شخصية حديثة للطالب على الاستمارة مختومة بشعار الجمهورية من السفارة ومدونا عليها اسم الطالب وصورة أخرى لطلاب الصف الثالث الاعدادي مختومة على الظهر لوضعها على شهادة النجاح.





ولا يعد الطالب متقدما للامتحان إلا بعد تسليم استمارة التقدم والمستندات التي تثبت أحقيته في التقدم للإمتحان، وسداد رسم الامتحان إلى السفارة المتقدم لها واستخراج رقم جلوس له.





وتقوم السفارة باستلام استمارات التقدم من أولياء الأمور مرفقا بها كافة أصول المستندات المطلوبة ، وعليها مراجعة الاستمارة والمستندات والتأكد من أحقية كل طالب في التقدم للإمتحان مع قبول صور للمستندات.





ويتم تجميع استمارات التقدم لكل صف دراسي على حدة وتوضع في مظروف خاص يدون عليه العبارة التالية (استمارات الطلبة المتقدمين لامتحان ..... ) ، أما بالنسبة للصف الثاني الثانوي فيتم إعداد كشوف مستقلة لكل شعبة على حدة ويجب تدوين اسم اللغة الاجنبية الثانية للطالب والتي تم دراستها بالصف الأول الثانوي.





وتكتب أسماء وبيانات المتقدمين للامتحان بعد ترتيبها أبجديا هام جدا في الكشوف المعدة لذلك مع تخصيص كشف لكل صف دراسي على حدة مهما كان عدد المتقدمين له حتى لو كان طالبا واحدا ، ويراعى تحديد كشوف مستقلة لطلاب اللغات.





ولا يجوز التقدم للامتحان بعد إغلاق الموقع الالكتروني إلا بعد التقدم للسفارة بالأسباب التي أدت إلى التأخير عن موعد التقدم للامتحان ، على أن تقوم السفارة بتقدير أسباب التأخير ، وفي هذه الحالة تقوم السفارة بطباعة استمارة التقدم وتسليمها للطالب لاستيفاء بياناتها بخط اليد وإعادتها مرة أخرى إلى السفارة لاعتمادها مرفقا بها أصول المستندات المطلوبة وسداد رسم الامتحان وذلك في موعد غايته 31 يناير 2020 (للحالات الخاصة ذات الظروف الخاصة والتي تقدرها السفارة).





وعلى السفارة التأكد من من تواجد الطالب بالدولة أثناء فترة التقديم وحتى موعد انتهاء الامتحانات وذلك من خلال تاريخ تأشيرة دخول الطالب الدولة المثبت بجواز سفر الطالب.





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواعيد عقد امتحانات الطلاب المصريين الدارسين في الخارج بنظام ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي الجديد 2019/2020





وقالت وزارة التربية والتعليم ، إن امتحانات الدور الأول تبدأ اعتبارا من يوم السبت 11 أبريل 2020 ، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020 .



