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رياضة

مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 12:37 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
محمد السعيد
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الأساسي لمواجهة نيوكاسل، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول مفاجأة بتواجد ديفوك أوريجي في خط الهجم مع صلاح وماني، بدلا من البرازيلي فيرمينو المتواجد على دكة البدلاء.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - أرنولد.

خط الوسط: فابينو - فينالدوم - تشامبيرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - أوريجي.

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