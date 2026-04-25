الأطعمة والحلوى التى كان يحبها النبي.. نظام غذائي تدعو إليه الأنظمة الحديثة

ويقدم موقع صدى البلد، أحب الأكلات والأطعمة التي كان يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، كان صل الله عليه وسلم على الكمال فى كل شيء.

ويذكر ان المقوقس أرسل مع هديته للنبى طبيبا فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع إلى أهلك "نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع" فالمعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء.

كان طعام النبي

و من لطائف الحديث أنه عندما سئل أعرابي عما استفاده من حديث محدثي العلم قال انه علم ان النبى كان يحب الحلواء والعسل وذلك فيما روته السيدة عائشة فى صحيح البخارى"كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُحِبُّ الحَلْوَاءَ والعَسَلَ"، أى كان يحب الطعام الطيب والفاكهة وليس السكر الزائد فى الطعام الحلو .

ويدعم حب النبى للطعام الطيب ما جاء عن رب العزة سبحانه عندما كان يحكى قصة أهل الكهف وهما فى شدتهم "فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم".

فقد كان النبي – صلى الله عليه وسلم- يحرص على عدم الإكثار من تناول الطعام وتتتبّع أنواعه التي كان يحبها؛ حفاظًا على صحته ولياقته، وضمانة لعدم التعرض للأمراض المؤثرة سلبًا على الجسد.

وشار إلى ذلك بَقوله: " مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، حَسْبُ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثُ طَعَامٍ، وَثُلُثُ شَرَابٍ، وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ " [ أخرجه أحمد في مسنده برقم/ 17186].

الطعام الذي كان يفضله النبي

عسل النحل

من الأكلات التي يفضلها رسول الله هو تناول عسل النحل لفوائده العديدة أبرزها علاج حالات البرد والالتهابات، كما أنه يعد بديلًا جيدًا للسكر، والحد من حالات ارتجاع المرىء.

القرع

من بين الأكلات التي كانت مفضلة لرسول الله محمد عليه السلام، القرع ويُسمى بـ« الدباء» أو « القرع الأحمر».

ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه، قال: «دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً، فانطلقت معه فجيء بمرقة فيها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من هذا الدباء ويعجبه». قال: فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه قال فقال أنس : «فما زلت بعد يعجبني الدباء».

والمقصود بها القرع، وله العديد من الفوائد، أبرزها أنه يحتوى على كثير من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحمي من الإصابة بالسرطانات وأمراض القلب والسمنة والسكري، والحماية من الربو والشيخوخة المبكرة.

أطعمة عافها النبي

فلحم الضبّ؛ وسبب ذلك: أنه لم يكن بأرض قومه – صلى الله عليه وسلم –؛ فعَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ -رضي الله عنه-، قَالَ: "أُتِيَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ ضَبٌّ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ، فَقَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: «لاَ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْظُرُ " [متفق عليه؛ البخاري برقم/ 5391، ومسلم برقم/ 1945].

وصحّ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – كراهيّته لأكل الثوم؛ وذلك لأجل ريحه؛ فعَنْ أَبِي أَيُّوب: أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا بَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: فَأُتِيَ يَوْمًا بِقَصْعَةٍ فِيهَا ثُومٌ، فَبَعَثَ بِهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: " لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُ رِيحَهُ " قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا تَكْرَهُ [ أخرجه أحمد في مسنده برقم/ 23535].

الفاكهة التي كان يحبها النبي

البطيخ

من ضمن الأطعمة التي أحبها رسول الله، البطيخ ويطلق عليه أيضا «الخريز» أو «الجح»، روى أبو داود والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول: يدفع حر هذا، برد هذا، وبرد هذا حر هذا».

وقال الترمذي حديث حسن غريب.. ويروى عن أنس رضي الله عنه: «مرفوعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الرطب مع الخريز».

التمر

من أشهر الأكلات التي كان يفضلها النبي محمد، تناول التمر باستمرار لأنه يساعد في علاج فقر الدم ومشاكل الجهاز الهضمي والوقاية من أمراض القلب، لاحتوائه على الفيتامينات والألياف والمعادن الغذائية الهامة، كما أنه يساهم في الحفاظ على صحة الإنسان .

ما الحلوى التى كان يأكلها النبي ؟

أمّا عن الحلوى والفواكه فقد كان عليه الصلاة والسلام يحب منها العسل، والرُطب، والتمر، وكانت أحب الفواكه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرُطب والبطيخ.