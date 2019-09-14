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فن

"يا أم قلب طيب".. دنيا عبد العزيز توجه رسالة لـ حنان مطاوع

السبت 14/سبتمبر/2019 - 02:41 م
دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز
شيرى نبيل
وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز رسالة للنجمة حنان مطاوع عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وعلقت دنيا على الصورة: "سنين كتير وعشرة عمر وتفاصيل وذكريات كنتي دايما بتفرحيني بس المرة دي فرحتي بيكي مالهاش وصف مبروك يا أحلى أم أماليا ربنا يحفظها بحبك يا حنان القلب".

وتشارك دنيا عبدالعزيز في مسلسل "قيد عائلي" الذي حقق نسبة متابعة عالية عند عرض عبر شاشة ‎dmc، ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبد الله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، و‏ميرهان حسين، ومحمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.
"يا أم قلب طيب".. دنيا عبد العزيز توجه رسالة لـ حنان مطاوع

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