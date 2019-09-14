سامح عاشور لـ المحاميات: عليكم الالتزام بالحد الأدنى من الاحتشام

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن المحاماة رسالة للدفاع عن حقوق الناس، والمجتمع، والوطن، والدفاع عن كل القيم النبيلة في المجتمع، كالحق، والعدل، والديمقراطية، والحرية، ومواجهة الظلم.





وذكر "عاشور"، خلال حفل حلف اليمين القانونية الشهري للمحامين الجدد، والمنعقد بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، اليوم السبت، أن الدستور كرس دور المحاماة، وذكر أنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وكفالة حق الدفاع، وسيادة دولة القانون.





وأضاف، أن الدستور نص على مسئولية الدولة عن كفالة حق الدفاع لكل المواطنين، ودعم استقلال المحاماة كأساس لكفالة حق الدفاع، مشددا أن تلك مسئولية دستورية ملقاه على المحامين، ويجب أن يكونوا جاهزين لحمل تلك الرسالة وفقا للتقاليد والأعراف المهنية للمحاماة.





وشدد نقيب المحامين، على أهمية المظهر اللائق وارتداء الزي الكامل المتمثل في البدلة الكاملة، والتزام المحامية بالحد الأدني من الاحتشام وفقا لما هو متعارف عليه في المجتمع المصري، والذي يحميها من أن تكون محلا لعدوان بصري أو ذهني، متابعا: "القضية ليست شكلية وإنما تمثل جزء هام من قيمة المحامي وتعبر عن مضمونه".





وأشار "عاشور" إلى ضرورة التزود من الثقافة القانونية لتأهيل المحامي لحمل تلك الرسالة العظيمة، من خلال القراءة، والاطلاع، والبحث في كافة فروع القانون، وحضور الجلسات، ومعهد المحاماة، والدراسة الأكاديمية، فما يحصل عليه الدارس من جرعة قانونية خلال دراسته بكلية الحقوق غير كاف للعمل بالمحاماة.





وأردف: "لكي يكون محامي متميز عليه زيادة ثقافته العامة، من خلال القراءة في التاريخ، والجغرافيا، والعلوم، وكافة مناحي المعرفة، لكي يكون محامي متميز يليق بقيمة المحاماة في المجتمع".



