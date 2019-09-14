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اقتصاد

تراجع 5 قروش.. نزيف جديد للدولار خلال أسبوع.. وأدنى سعر 16.34 جنيه

السبت 14/سبتمبر/2019 - 05:12 م
الدولار
الدولار
محمد يحيي
هوي الدولار لأدني مستوي له منذ الأسبوع الماضي، ليهبط سعر صرفه بالبنوك في تعاملات اليوم السبت بمتوسط 5 قروش علي الأقل.

وسجل الدولار أكبر هبوط له فى المصرف المتحد ليصل لـ 16.34 جنيه للشراء و 16.43 جنيه للبيع، ووصل الدولار في البنك التجاري الدولي لـ 16.35 جنيه للشراء و 16.45 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار ببنوك " مصر، الأهلي، العربي الافريقي الدولي، كريدي أجريكول، قناة السويس، البركة، عودة" عند 16.37 جنيه للشراء و 16.47 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره فى بنك مصر إيران للتنمية لـ 16.38 جنيه للشراء و 16.48 جنيه للبيع، و بنك سايب لـ 16.39 جنيه للشراء و 16.49 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار بمصرف أبوظبي الاسلامي لـ 16.42 جنيه للشراء و 16.52 جنيه للبيع، بينما وصل لـ 16.5 جنيه للشراء و 16.6 جنيه للبيع ببنك الاسكندرية ، وبلغ أعلي سعر للدولار ببنك التعمير والاسكان عند 16.51 جنيه للشراء و 16.61 جنيه للبيع

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