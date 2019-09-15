لو الفيس أو البريد الإلكتروني الخاص بك اتهكر.. تعرف على العقوبات لردع الهاكر

عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة





عقوبة جريمة الاعتداء على تصميم موقع



أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، عليه.وينص القانون على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسئولية الجنائية للشخص المعنوى في حال إدانته بأى جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.كما تضمن القانون مجموعة من العقوبات الصارمة التي تقع علي كل من تسول له نفسه أن يتلاعب في ممتلكات غيره حتى لو كانت هذه الممتلكات الكترونية فوضع عدد من العقوبات التي يرصدها لكم موقع "صدى البلد" خلال التقرير:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي بغير وجه حق.