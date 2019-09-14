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رياضة

السوبر الإماراتي.. احتفال عالمي قبل مواجهة الشارقة وشباب الأهلي

السبت 14/سبتمبر/2019 - 06:36 م
صدى البلد
أحمد هاني
انطلقت منذ لحظات مباراة كأس السوبر الإماراتي بين الشارقة بطل دوري الخليج العربي، وشباب الأهلي دبي للظفر ببطولة في بداية موسم جديد.

ويستضيف ملعب "راشد آل مكتوم" المباراة والتي شهدت حفلًا قبل بداية المباراة باستخدام الأضواء المشعة و الموسيقية.

ويدخل شباب الأهلي المباراة بصفته بطل كأس رئيس الإمارات بينما فريق الشارقة بطل الدوري موسم 2018-2019 حيث احتل صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة بعد غياب 23 عاما.

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