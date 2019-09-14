إدانات عربية ودولية للهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو في بقيق.. مصر والأردن تدينان استهداف أمن المملكة.. الإمارات تؤكد أن تهديد أمن السعودية تهديدا لاستقرارها.. وبريطانيا تحذر الحوثيين

مصر والأردن والكويت والبحرين تدين استهداف منشآت أرامكو السعودية



بريطانيا:



على الحوثيين وقف تهديد أمن السعودية

الولايات المتحدة:



تصرف غير مقبول

استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية في بقيق، في فصل جديد من إرهاب الحوثي وميليشياته.لكن رجال الأمن في السعودية نجحوا في السيطرة على حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار، ولم يسفر الحريق عن إصابات أو خسائر بين المدنيين.وفي الوقت الذي ألنت فيه ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم، تجري السلطات السعودية تحقيقا لتحديد مصادر إطلاق الطائرات المسيرة، وكذلك تحديد الخسائر والتلفيات الناتجة عن الهجوم.وتوالت الإدانات العربية والدولية رافضة لهذا الهجوم الإرهابي، فعلى الصعيد العربي، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار "درون" الذي استهدف صباح اليوم معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، تضامن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة، ودعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، وفي سبيل التصدي لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.كما أدانت الحكومة الأردنية اليوم، الهجوم الإرهابي الآثم بطائرات بدون طيار "درون" الذي استهدف صباح اليوم معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، هذا العمل الإرهابي المدان، تصعيدًا جديدًا خطيرًا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويزيد من التوتر في المنطقة.وأكد في بيان صحفي، تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية في السعودية. وأكدت الخارجية في بيان صدر عنها "وقوفها الدائم مع السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا في معركتها ضد الإرهاب والإرهابيين".وشددت الوزارة على "تأييدها الكامل لجميع الخطوات التي تأخذها المملكة دفاعا عن حقها في حماية مواطنيها ومنشآتها وسيادتها".من جانبها، استنكرت الخارجية الكويتية الهجوم الإرهابي بطائرات بدون طيار "درون" الذي استهدف صباح اليوم معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.وأكد مصدر بالوزارة أن دولة الكويت وفي الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات الهجوم الإرهابي التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار المملكة، تطالب المجتمع الدولي ببذل جهود مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.وشدد المصدر على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.وفي البحرين، أدانت وزارة الخارجية واستنكرت بشدة العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية.وشددت الوزارة على موقف مملكة البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها، وفقا لوكالة أنباء البحرين.وأكدت البحرين دعمها للسعودية فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، وتأييدها فيما تقوم به من جهود كبيرة ودور محوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.ونددت دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا العمل الإرهابي والتخريبي واعتبرته دليلا جديدا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.وأكدت أن أمن دولة الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وإن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.ودوليا، أدانت بريطانيا الهجوم على معملي النفط التابعين لأرامكو السعودية. واعتبر وزير الشؤون الخارجية والمسؤول عن ملف الشرق الأوسط اندرو موريسون الهجوم "غير مقبول تمامًا"، مضيفًا في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن "على الحوثيين وقف تهديد أمن السعودية واستهداف المناطق المدنية والبنى التحتية".كما أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس عن "قلقه البالغ إزاء الهجمات بالطائرات المسيّرة على اثنتين من المنشآت النفطية الرئيسية في المملكة العربية السعودية"، معتبرًا أن "هذا التصعيد العسكري مقلق للغاية". ودعا المبعوث الخاص "جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس"، وحثّها على "منع تكرار حوادث كهذه، فهي تشكّل تهديدًا خطيرًا على الأمن الإقليمي، وتزيد من تعقيد الوضع الهش أصلًا وتعرّض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر".وجاء موقف الولايات المتحدة الأمريكية على لسان جون أبي زيد سفيرها لدى السعودية الذي أكد إدانةالولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص.وأكد أن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلا أم آجلا إلى فقدان أرواح بريئة.