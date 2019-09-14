مصطفى الكمار: الشائعات والأكاذيب أخطر حروب الجيل الرابع

قال النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أن الشائعات والأكاذيب تعد أخطر حروب الجيل الرابع، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وعلي رأسها " فيس بوك".



وطالب " الكمار" الشعب المصرى بالتحرى والتأكد من صحة المعلومات والشائعات قبل المساعدة فى نشرها، وعدم السماح لأصحاب المصالح ومروجى الشائعات ببث سمومهم داخل المجتمع المصرى.



وأضاف "الكمار" أن محاولات بعض الجهات والقوى، لمحاربة الدولة من خلال إطلاق عدد من الشائعات فى محاولة لضرب الاستقرار، وإحداث بلبلة فى الرأى العام.



وتابع نائب شبين القناطر أن الرئيس السيسى أشار إلي عدة نقاط هامة خلال كلمته اليوم بجلسة نشر نشر الأكاذيب علي الدولة ضمن حروب الجيل الرابع، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، وعلي رأسها أن حالة التشكيك في الإنجازات القومية بدأت منذ وقت طويل، أي قبل عصر ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، وحديثه عن جسر الثقة بينه وبين المصريين.



وأوضح الكمار أن أحد الرسائل الهامة التي وجهها الرئيس السيسي هي عدم السماح لأي شخص أن يشكك في قواتنا المسلحة، لافتا إلي أن ثقة الشعب المصري في القوات المسلحة لا يمكن زعزعتها لأن القوات المسلحة ما هي إلا أبناء الشعب المصري وولاؤهم جميعا لمصر.



وتابع الكمار أن أهم رسائل الرئيس السيسي تمثلت في "لن نتهاون مع أي متجاوز في أي من أجهزة الدولة المختلفة"، لافتا إلي أن هذه ليست المرة الأولي التي يؤكد فيها الرئيس السيسي علي أنه لن يسمح لأي شخص سواء أكان مسئولا كبيرا أم موظفا صغيرا لأن يتجاوز، وهي رسالة واضحة أن التجاوز بكل أشكاله لم يعد له مكان في مصر.