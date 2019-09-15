أبرز 4 قوانين يناقشها البرلمان فى دور الانعقاد الخامس

قال عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والاعلام مجلس النواب، إن أبرز الملفات ومشاريع القوانين التي ستناقش خلال دور الانعقاد الخامس هي قوانين "المحليات الجديد" و"مجلس الشيوخ" و"الانتخابات" وتعديل قانون مجلس النواب" وتقسيم الدوائر".



وأضاف "زايد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب سينتهي في شهر 7 القادم، وذلك ما يجعل هناك ضرورة ماسة للخروج بهذه القوانين إلى النور قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير.



وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبدالعال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.