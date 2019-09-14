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فن

تامر عاشور يحيي أول حفل بعد خطوبته من ملكة جمال الكون

السبت 14/سبتمبر/2019 - 11:01 م
تامر عاشور
تامر عاشور
أحمد إبراهيم
يحيى الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا يوم 4 أكتوبر المقبل، بنادي الرواد في مدينة العاشر من رمضان.

ومن المتوقع ان يشدو تامر عاشور بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره ولعل من ابرز اغانيه بيت كبير وأنا بستسلم، كلموها عني، قالولي نسيك، ذكريات كدابة، أنت اخترت، تسلم، بالإضافة لعدد من أغنيات أحدث ألبوماته الغنائية "أيام".

وكان أعلن تامر عاشور منذ ايام عن خطوبته من دارين حلمى ملكة جمال الكون لعام 2019، واقتصر الخطوبة علي الأهل فقط.

يذكر أن الفنان تامر عاشور أحيا حفلا كامل العدد، حضره الآلاف، بنادي النصر للقوات المسلحة بالإسكندرية، الخميس الماضي، بحضور المنتجة سارة الطباخ.

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