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سيارات

رجة السيارة عند الضغط على دواسة البنزين.. تعرف على السبب

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:24 ص
رجة السيارة - صورة
رجة السيارة - صورة تعبيرية
كريم عاطف
يشعر البعض أثناء السير بالسيارة برجة عند الضغط علي دواسة البنزين أو الوقود وتعتبر هذه المشكلة من الأمور التي يعاني منها عدد من السائقين في شتى أرجاء العالم.

فيجب أن تتخلص من هذه الرجة على الفور فهي تؤدي في غالبية الأوقات إلى استهلاك غير طبيعي في الوقود إلى جانب تسببها بتضرر قطع في السيارة ما تزال سليمة وخالية من العيوب.

الرجة المذكورة يمكن أن تكون ناتجة عن عطل في البواجي كمجموعة أو في إحداها. في هذه الحالة لا تعود القطعة المذكورة تقوم بعملها الموكل إليها أي أنها لن تقدم الشرارة في غرف الاشتعال.

يعود أيضًا سبب رجة السيارة إلى عيب في الكويل أو في المجموعة بأكملها، وتلف هذه القطع يؤدي أيضًا إلى تضرر البواجي، لذلك يفضل دائمًا وعندما تكشف على الكويلات أن تكشف أيضًا على شمعات الاحتراق.

هذان السببان يؤديان إلى رجة في المحرك بمجرد أن تضغط على دواسة الوقود، وعدم تصليحما سيسبب أيضًا بمشكلات في كراسي المكينة وفي كراسي القير، الأمر الذي سيجعلك تتكلف مبالغ مالية طائلة وغير ضرورية على الإطلاق.

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