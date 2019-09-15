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ديني

أول ما يسأل الناس عنه يوم القيامة .. عادة سيئة منتشرة في المجتمع

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:03 ص
المحافظة على الوقت
المحافظة على الوقت
محمد صبري عبد الرحيم
انتشرت بين الناس عادة سيئة وهي عدم المحافظة على الأوقات، أو أن يقضي البعض معظم أوقاتهم في مسائل لا تجدي مثل القيل والقال، أو الغيبة أو النميمة، غير مدركين قيمة الوقت التي حث عليها الإسلام. 

وعن أهمية الوقت، قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن قضية المحافظة على الأوقات، يقول فيها النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تَزُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَخَذَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ».

وأضاف «جمعة» عبر صفحته بـ«فيسبوك»، أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هو عمره فيما أفناه، لذلك دائمًا نرى المسلمين وهم قد حوَّلوا هذا المعنى وهذه القيمة «الحفاظ على الوقت» إلى برنامج عمل يومي، وحافظوا على أوقاتهم.

وتابع: يقول ابن الجوزي في كتاب له ألَّفه في هذا الشأن، وسمَّاه «لفتة الكَبِد في نصيحة الوَلِد»: يا بني -وهو ينصح ابنه- اعلم أن أغلب الناس لا يعرفون حقيقة الدنيا، وأنها إلى زوال، ولذلك تراهم يتكلمون في مجالسهم في الأسواق وفي الحكَّام».

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