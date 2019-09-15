سفير سنغافورة الجديد يقدم أوراق اعتماده للخارجية المصرية.. صور

استقبل السفير حاتم تاج الدين، مساعد وزير الخارجية، السفير Dominic Goh سفير دولة سنغافورة الجديد والسيدة شارون غوه عند وصولهما إلى القاهرة.





وقدّم السفير السنغافوري الجديد أوراق اعتماده ووثائق التفويض الخاصة به الي مساعد وزير الخارجية المصري وذلك لاعتماده سفيرا لدولته في القاهرة خلفا بريمجت سداسيفان المنتهية ولايته.





وكان السفير بريمجت سداسيفان قد قدّم رسالة وداع قال فيها: "الدبلوماسيون يأتون واذهب، ولكن زملاءنا المصريين هم العمود الفقري لهذه السفارة."





وأضاف: زملاؤنا المصريون هم مجموعة متنوعة من الشباب (والشباب في القلب) الذين لديهم أكثر من 112 عاما من الخدمة مع السفارة - اثنان منهم لديهم أكثر من 19 سنة من الخدمة!



