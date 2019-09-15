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منوعات

أمهات اليابان يفضلن دور الحضانة لرعاية أطفالهن أثناء العمل

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:57 ص
صدى البلد
أ ش أ
أظهرت دراسة استقصائية أن النساء في اليابان يعتمدن في الغالب على مراكز الرعاية النهارية لرعاية أطفالهن وذلك خلال فترة عملهن ، ولا يفضلن ترك الأطفال عند أبويهن.

وأفاد المسح ، الذي أجراه المعهد الوطني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي اليابانية ، بأن 0ر42 % من المشاركات في الاستطلاع قلن إنهن يتركن أطفالهن في دور الحضانة والمرافق العامة الأخرى أثناء تواجدهن في العمل، بزيادة 2ر8 نقطة مئوية عن مسح سابق أجرى قبل خمس سنوات.

وجاء في نتائج المسح، الذي أجرى في عموم اليابان، وشمل أكثر من ستة آلاف امرأة متزوجة، وفقا لصحيفة (جابان تايمز)، أن نسبة الأمهات اللاتي يطلبن من والديهن أو أبوي الزوج رعاية أطفالهن بلغت 9ر33 % بانخفاض 3ر8 نقطة مئوية في نفس الفترة.

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