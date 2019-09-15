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فيديوجراف| شيرين رضا وحقيقة الفيل الأزرق 3 ورأيها في يوم تلات عمرو دياب

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:00 م
شيرين رضا فيلم الفيلم
شيرين رضا فيلم الفيلم الأزرق
إسلام عبد الهادي
تألقت الفنانة شيرين رضا في دور "ديجا" الذي قدمته في فيلم "الفيل الأزرق 1" و"الفيل الأزرق 2"، حيث لعبت شخصية المرأة المشعوذة وأبهرت الجمهور بإطلالتها الغريبة.

شيرين رضا علقت على احتمال مشاركتها في فيلم "الفيل الأرزق 3"، ولكنها كشفت عدم علمها بوجود جزء ثالث في الفيلم، وعبرت عن عدم رغبتها في المشاركة فيه إن كان صحيحا وكشفت عن السبب.

وعلقت شيرين رضا أيضا في تصريحات تليفزيونية على أغنية "يوم تلات" لـ عمرو دياب، وما فعلته معها دينا الشربيني بعد صدور الأغنية في ألبوم "أنا غير" عمرو دياب 2019.

من خلال الفيديوجراف، تعرف على رأي شيرين رضا في فيلم "الفيل الأزرق 3" وسبب عدم رغبتها المشاركة فيه، ورأيها في أغنية "يوم تلات" لـ عمرو دياب، وموقف دينا الشربيني.

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