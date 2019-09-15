فتح التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح موقع التنسيق الإلكتروني لمرحلة تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الشهادات المعادلة، وذلك فى حدود النسبة المقررة وذلك وفقًا للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن في الفترة من يوم الاثنين الموافق 16/9/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 18/9/2019



كان مكتب التنسيق بدأ في صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية من يوم الأربعاء الموافق 24/7/2019 حتى يوم الخميس الموافق 8/8/2019.



وقد مد العمل في صرف وقبول أوراق الشهادات الأجنبية حتى يوم السبت الموافق 7/9/2019 نظرا لتأخر ظهور بعض النتائج لبعض الشهادات (الشهادة الإنجليزية)، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، واستمر العمل في قبول أوراق الطلاب حتى الانتهاء من استلام جميع ملفات الطلاب المتقدمين ومراجعتها.