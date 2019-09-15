أول تعليق من قفشة عقب فوز الأهلي على كانو سبورت

أعرب محمد مجدش قفشة نجم فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، عن سعادته بفوز الفريق أمس أمام كانو سبورت الغيني في مباراة دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال افريقيا
و نشر محمد قفشه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره له وعلق :" الحمد لله "
فاز الأهلي أمس على كانو سبورت الغيني بهدفين نظيفين أحرزهما؛ صلاح محسن ووليد سليمان في ذهاب دور الـ32لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويبدا الفريق عصر غد الاثنين استعداده لمباراة السوبر المحلي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، حيث فضل الجهاز الفني استئناف التدريبات دون الحصول على راحة؛ نظرا لضيق الوقت.