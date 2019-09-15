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محافظات

محافظ القليوبية: قواعد ثابتة لإطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:02 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية برئاسة الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية على إطلاق أسماء عدد من الشهداء على عدد من مدارس محافظة القليوبية تقديرا لهم وتخليدا لذكراهم ودورهم فى الدفاع عن الوطن.

وأشار المحافظ،خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور عواد احمد عواد السكرتير العام للمحافظة واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد،إلى أن قواعد إطلاق أسماء الشهداء على المدارس والشوارع ثابتة ولا يجوز تغييرها فالشهادة لا يفوز بها إلا من من الله عليهم بذلك وخاصة اننا فى ظل حالة حرب فى سيناء وعلى الحدود المصرية يستشهد فيها جنود وضباط مصر الشرفاء الوطنيون.

واكد محافظ القليوبية ان اسماء الشهداء مخلدة فى قلوبنا جميعا وشرف للتربية والتعليم ان تطلق اسماء الشهداء على مدارسها.

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