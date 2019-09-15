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عقد مشترك لتطوير حقل غاز مع قطر.. ورقة إيرانية للتباهي بخرق العقوبات الأمريكية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:41 م
إيران وقطر - أرشيفية
إيران وقطر - أرشيفية
كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «العربية» تقريرا بعنوان «قطر تلعب بالنار.. الدوحة تطور حقل غاز مع إيران»، ويتضمن الفيديو تفاصيل عقد مشترك لتطوير حقل للغاز بين إيران وقطر.

ووقعت شركتان إيرانيتان عقدا لتطوير حقل بلال للغاز الذي تتشارك فيه طهران مع قطر، وذلك تعتبر ورقة إيران الجديدة للتباهي لخرقها للعقوبات الأمريكية.

وأعلنت إيران أن هذا العقد وعقود أخرى مقبول تؤكد أن طهران تعمل رغم العقوبات، حيث إن العقد الذي أبرم بين شركتين إيرانيتين للنفط والغاز لإتمام عقد مشترك مع قطر بقيمة تقدر بنحو 440 مليون دولار.

وأكد وزير النفط الإيراني أن هذا العقد وغيره من العقود مؤشرٌ على مواصلة إيران عملها في الطاقة رغم العقوبات الأمريكية.

واستعرض وزير النفط الإيراني أثناء حضوره توقيع العقد خرق بلاده المتكرر للعقوبات الأمريكية أثناء كلمة بثها التليفزيون الإيراني، مؤكدا أن العقوبات الأمريكية لم توقف طهران، والعمل على تطوير قطاع النفط الإيراني جار من خلال الاستثمارات والعلاقات مع الدول.

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