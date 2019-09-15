الغزولي: الرئيس السيسي لا يبحث عن شعبية زائفة على حساب بناء الدولة.. ومؤتمر الشباب كشف أكاذيب أهل الشر

قال إسلام الغزولي مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار إن دوريات انعقاد مؤتمرات الشباب التى تعقد من وقت لآخر، أصبحت جلسات مصارحة وكشف للحقائق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، في ظل التحركات الشيطانية التي تبذل من أهل الشر ضد الدولة المصرية، والحروب المستمرة على الوطن بأشكالها المتعددة والتى تتضمن العديد من الجهود للتأثير السلبي علي المصريين.



جاء ذلك في تعقيبه علي جلسات مؤتمر الشباب الثامن الذي عقد بمركز المنارة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمن ثلاث جلسات متعلقة بتقييم التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب، والتأثيرات السلبية لنشر الأكاذيب ضد الدولة، مع جلسة أسأل الرئيس والتى تضمنت تساؤلات شغلت الرأي العام في ملفات تهم المواطن المصري علي رأسها منظومة التعليم والنهوض بمنظومة النظافة وتطورات الأوضاع بدول الجوار وآليات التنمية بالمدن الجديدة والتأمين الصحي.



ولفت الغزولي إلي أن هذه الجلسات تضمنت جرعة مكثفة من الحقائق التي أيقظت الوعي وكشفت أكاذيب أهل الشر وأثبتت أنه من المستحيل أن تنجح مخططات قوي الظلام في زعزعة الثقة بين الشعب وكافة أركان ومؤسسات الدولة، في ظل الشفافية والموضوعية التي يتم في تناول كافة القضايا المحلية وأيضا الإقليمية والدولية مما يضع الصورة كاملة أمام المواطن المصري وتمكنه من الاطلاع علي حقائق الأمور ومختلف التحديات قائلا:" الرئيس تحدث بصراحة وشفافية في مؤتمر الشباب الثامن وكشف جميع الحقائق".



وأكد مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار أن الرئيس يقوم ببناء دولة مصرية متكاملة بكل مقوماتها وأنه في مقابل بناء عدد من القصور الرئاسية يتم بناء آلاف المدارس والمستشفيات وعشرات المدن الجديدة ومد آلاف الكيلومترات من الطرق الجديدة ومن ثم لا يجوز التهويل والانجراف خلف من يريدون تشويه الحقائق وتوجيه الرأي العام لنقطة محددة.



وتطرق الغزولي إلي ما دار من مناقشات حول تقيم التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن مصر موقفها واضح من هذا الملف، ولا تزال تواجه التنظيمات الإرهابية بشكل حاسم، وكان للدولة المصرية مواقف حاسمة سواء علي المستوى المحلي أو الدولي، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لايزال أيضا يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في مواجهة هذه الظاهرة.



وبشأن رسائل جلسة: "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، قال الغزولي:" علي الجميع أن يفكر قبل أن يصدق أي شيء، متابعا: "أي مواطن بيستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مطلوب منه يفكر في أي خبر، أو معلومات يتم تداولها أو ترويجها عبر هذه المواقع قبل ما يصدقها ويقتنع بها، وينشرها للعديد من الأسباب منها عدم علمه من يقف وراء النشر وهل هى أخبار حقيقية من عدمه كما أنها أصبحت خلال الفترة الأخيرة مسارا كبيرا جدا لترويج الأكاذيب والشائعات والمعلومات الخاطئة، في إطار حروب الأعداء ضد الدولة المصرية وفق فلسفة حروب الجيل الرابع.



في السياق ذاته قال إن جلسة "أسال الرئيس"، تضمنت العديد من الرسائل من قبل رئيس الجمهورية بشأن دعم منظومة التعليم وتطويرها، ومواجهة إشكاليات منظومة النظافة التي نعاني منها أيضا وهو ما يؤكد إرادة الدولة نحو بناء الشخصية المصرية مع الاهتمام بالتعليم والصحة، مع التأكيد علي متابعة تطورات الأمن القومي مع الدول الجوار وأيضا آليات التنمية المدن الجديد والانتهاء من ملف الإدارة المحلية،" مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ما زال يفاجئنا بقدرة و مهارة متميزة و صادقة فى مواجهة تحديات ومهام الحكم والمسئولية.



وأكد الغزولي على حديث الرئيس السيسي بأن الجيش المصري يمثل مركز الثقل الحقيقي للمنطقة وان ثقة الشعب المصري في قواته المسلحة لا يمكن لأحد أن يهزها.

