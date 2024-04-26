المستوى الذهبي | البريد : حملنا على عاتقنا رفع اسم مصر عاليًا

أعرب إسلام عبد الغني، مساعد رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصري، عن سعادته بحصول الهيئة على المستوى الذهبي في اختبار الفحص الدولي الذي أجراه اتحاد البريد العالمي على أعمال البريد المصري، والمتعلق بتطبيق معايير الأمن البريدي لسلاسل الإمداد الدولية.

وقال عبد الغني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، فريق عمل الهيئة القومية للبريد يعمل في تناغم كبير ولا يدّخر جهدًا في رفعة ومكانة مصر على المستوى العالمي والتأكيد على ريادتنا في تقديم الخدمات البريدية.

لافتا أن هذا الإنجاز جاء بعد مهمة فحص شاملة أجراها خبراء دوليون من الاتحاد البريدي العالمي على أداء البريد المصري.

تابع مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري للخدمات البريدية، الخبراء الدوليون تأكدوا من ضمان سلامة العمليات البريدية وسلامة وصحة العاملين والعملاء، وتقييم المخاطر والتحكم بها، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة؛ مشدد على أن فريق عمل البريد المصري حمل على عاتقه مهمة التحدي والإصرار للحصول على الشهادة الذهبية.

مشيرًا إلى أن مصر أول دولة على المستوى العربي والإفريقي تحصل على المستوى الذهبي في تطبيق معايير الأمن البريدي العالمية.

