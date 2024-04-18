تعطل مؤقت لعمليات السحب والإيداع بـ ماكينات البريد المصري

يبدأ البريد المصري عملية تحديث أنظمة الخدمات المالية خلال الساعات المقبلة، مع رفع كفاءة قواعد البيانات خلال يومي الجمعة والسبت 19 و20 أبريل 2024، حرصًا من البريد على تطوير تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

تعطل بطاقات وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد

وقد تتأثر بعض الخدمات التي يقدمها البريد المصري من خلال مكاتبه، وبطاقات البريد المصري الإلكترونية، وماكينات الصراف الآلي ATM، وتطبيق الهاتف المحمول، مع إمكانية تأثر بعض الخدمات الأخرى طوال فترة التحديث.

وبناءً على ذلك تقرر غلق كافة المكاتب البريدية خلال فترة التحديث، على أن تعود جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية للعمل بكامل طاقتها يوم الأحد الموافق 21 أبريل.

وأكد البريد المصري عدم تأثر الخدمات البريدية واللوجستية، ومراكز المعالجة والفرز والتوزيع، ومراكز التبادل الدولي، ومنصة وتطبيق وصَّلها بهذا التحديث، وأن العمل مستمر بها دون توقف.

كما شدد البريد المصري على أن مركز الاتصال الخاص به سيكون متاحًا للرد على كافة استفسارات العملاء على مدار الساعة من خلال الرقم المختصر 16789.