أكثر أمانا وسرعة.. تفاصيل تحديث مكاتب وخدمات البريد المصري | فيديو

قال إيهاب أبو بكر ، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، إن تحديثات مكاتب البريد المصري تتم بشكل دوري من أجل تقديم خدمات أكفأ وأسرع ، متابعا :" بنزود خلال التحديثات أمن المعلومات والأمن السيبراني ".

وتابع إيهاب أبو بكر ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن التحديثات تأتي على خطى التحديث مع الشركات العالمية، وتحقيق هدف السرعة في الخدمة، وتقديم المعلومات ، وإرسال المعلومات المالية بصورة أكثر أمانا.

وتابع : أصبحنا نستقبل في أيام الذروة ٨ مليون معاملة في اليوم ، والبنية التحتية الرقمية لها دور في ذلك وكذلك كفاءة العاملين والتطبيقات .

وواصل : التحديث سيتم فجر الجمعة المقبلة، وسيستمر تقديم الخدمات اللوجستية الخاصة بالشحنات البريدية.