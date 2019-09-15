حمدي الكنيسي: مصر كانت الجائرة الكبري لمنفذي مخطط الشرق الأوسط

قال حمدى الكنيسي، عضو الهئية الوطنية للإعلام، إن أعداء مصر في الداخل والخارج لن يغفروا لمصر لنها نجت من مخطط الشرق الاوسط الجديد ، خاصة أن البعض سعى لإحداث فوضى خلاقة لإسقاط الدولة، موضحا أن مصر كانت الجائرة الكبري لمنفذي مخطط الشرق الأوسط.



وأضاف «حمدي الكنيسي» خلال برنامج «من القاهرة» المذاع على قناة «النيل للأخبار» أنه إذا استمرت الفوضى في مصر ستكون النتيجة سيئة للغاية، مؤكدا أن مخطط الشرق الأوسط الجديد إذا نفذ وسقطت مصر لسقطت المنطقة بالكامل.



وأشار «حمدي الكنيسي» إلى أن مخطط إسقاط مصر متواجد منذ عام 1980 وتمت محاولة لتنفيذه في 25 يناير 2011، لافتا إلى أن حروب الجيل الرابع والحرب الإعلامية ستظل مرتقبة، خاصة أن مصر تعاني من هذه الحروب لان تقف ورائها مخابرات ودول.



وشدد على أن الإعلام المصري لابد ان يتدخل ويكون على يقظة تامة ونتحرك في هذه الحدود، مؤكدا أن الجبهة الأولى لمواجهة حروب الجيل الرابع هي الإعلام، منوها إلى أن منصب وزير الإعلام متواجد بالفعل في دول متقدمة ونحن نحتاج الي منصب وزير الإعلام بمواصفات خاصة.