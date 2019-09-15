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رياضة

جامايكا يضرب أفريقيا مجدداً.. السحر يثير الجدل في مباراة شبيبة القبائل وحوريا.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:44 م
السحر في أفريقيا
السحر في أفريقيا
محمد السعيد
أثار أحد أفراد الجهاز الإداري بفريق حوريا كوناكري الغيني، الجدل، بعد ما قام برش مياه على مرمى شبيبة القبائل، قبل المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب أول نوفمبر، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا.

وانقطع التيار الكهربي قبل أن يعود سريعا، الا ان شيبية القبائل وضع قدما في دور الـ 16 من دوري الأبطال، بالفوز بهدفين دون رد.

وستقام مباراة العودة بعد أسبوعين في غينيا، حيث يكفي شبيبة القبائل التعادل أول الخسارة بفارق هدف للتأهل إلى الدور المقبل.

وتشتهر قارة أفريقيا باستخدام السحر كثيرا في ملاعب كرة القدم، لتحقيق الفوز على المنافس، لعل من أشهر الوقائع المعزة الشهيرة في مباراة مصر والنيجر في تصفيات أمم أفريقيا، عام 2010، والتي انتهت بهدف دون رد لصالح النيجر. 

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