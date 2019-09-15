جامايكا يضرب أفريقيا مجدداً.. السحر يثير الجدل في مباراة شبيبة القبائل وحوريا.. فيديو

أثار أحد أفراد الجهاز الإداري بفريق حوريا كوناكري الغيني، الجدل، بعد ما قام برش مياه على مرمى شبيبة القبائل، قبل المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب أول نوفمبر، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32، من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا.





وانقطع التيار الكهربي قبل أن يعود سريعا، الا ان شيبية القبائل وضع قدما في دور الـ 16 من دوري الأبطال، بالفوز بهدفين دون رد.





وستقام مباراة العودة بعد أسبوعين في غينيا، حيث يكفي شبيبة القبائل التعادل أول الخسارة بفارق هدف للتأهل إلى الدور المقبل.



