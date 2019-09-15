أخصائي نفسي يفجر مفاجأة عن المهووسين بالسوشيال ميديا.. فيديو

قال أخصائى الطب النفسي، الدكتور مطصفى النحاس، إن المبالغة فى استخدام السوشيال ميديا تصل بالإنسان للإدمان، لأن هناك أشخاصا مشدودين للموبايل بالساعات ويكونون متحمسين وموقفين حياتهم على عدد المتابعين الخاصين لهم وعدد الإعجابات التى يحظون بها.



وأضاف أخصائى الطب النفسي، خلال حديثه ببرنامج " انبوكس" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن من الطبيعى أن يشعر الفرد بأنه مرغوب ومحبوب فى الوسط المتواجد به، ولكن يجب عدم المبالغة واختراق حياتنا الشخصية وإفساد حياتنا اليومية لكى نحصل على أكبر قدر من المتابعين.



وأشار أخصائى الطب النفسي، إلى أن الشخص الذى يريد الظهور طوال الوقت هو مريض نفسي، موضحًا أن هناك أحد المدونين الذين أهانوا طفلتهم وأرهقوها بحثاُ وراء الشهرة وكسب مزيد الأموال من خلال زيادة عدد المتابعين.



وأردف أخصائى الطب النفسي، أن الزوجين الذين ظهرا فى الفيديوهات يضربان ويقرصان ابنتهما لجمع عدد كبير من المشاهدات وبحثًا وراء الشهرة لديهما اضطراب نفسي.

